Condividi Pin 1 Condivisioni

Tutte le informazioni, i dettagli e i moduli per la richiesta presenti sul sito del Comune di Santa Marinella

Santa Marinella, aperto il bando per studenti delle scuole secondarie di secondo grado – Il Comune di Santa Marinella rende noto che la Regione Lazio, con Deliberazione n. 118 del 24.03.2020, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca del 27 dicembre 2019, n.1178, ha approvato le modalità di individuazione dei beneficiari delle BORSE DI STUDIO -IO STUDIO- IN FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP (quarti anni esclusi) della Regione Lazio per l’a.s. 2019/2020 (art. 9 D.Lgs 63/2017).

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:

– Residenza nel Comune di S.Marinella;

– Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

– Frequenza nell’anno scolastico 2019/2020, presso le scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie o i

percorsi triennali di IeFP (quarti anni esclusi);

– Non aver presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

I MODULI SONO REPERIBILI PRESSO:

– Sul sito web istituzionale del Comune di S.Marinella;

– Ufficio Pubblica Istruzione (Via Aurelia 455);

LA DOMANDA DOVRA’ CONTENERE:

– Attestazione ISEE 2020 o in assenza, si può allegare ISEE 2019 scaduto il 31/12/2019 (ma che era in

corso di validità all’inizio dell’anno scolastico 2019/20

– Documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo e Codice Fiscale (tessera sanitaria

dello Studente)

– CODICE MECCANOGRAFICO AUTONOMIA SCOLASTICA

MODALITA’ DI RICHIESTA:

– Le richieste del beneficio dovranno essere compilate da uno dei due genitori o dalla persona che

esercita la podestà genitoriale o dallo studente stesso se maggiorenne e presentate al Comune di Santa Marinella con le seguenti modalità:

1) A mezzo PEC all’indirizzo [email protected] (riceva anche posta ordinaria);

2) A mano presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

– La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 27.05.2020

Le domande parzialmente compilate o mancanti di documentazione e dati essenziali per l’assegnazione del contributo saranno perentoriamente escluse dal beneficio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia integralmente alla suindicata Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 24.03.2020.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – tel. 0766/671507 – email: [email protected]

Per ulteriori dettagli ecco il link del sito del Comune di Santa Marinella: https://www.comune.santamarinella.rm.it/news/546-avviso-pubblico-per-la-richiesta-di-borsa-di-studio-anno-scolastico-201920/