Santa Marinella, anche alla Pirgus una palestra prefabbricata

“Per la prima volta dopo decenni di attesa tutti i bambini delle scuole elementari e materna Centro e Pirgus di Santa Marinella potranno disporre di un’area da adibire alle attività motorie e ludiche”, dichiara il Sindaco Pietro Tidei.

Alcuni giorni fa, il Sindaco aveva annunciato che una struttura prefabbricata, adibita a palestra sarebbe sorta sul piazzale della scuola Centro a Santa Marinella.

Ora, un’analoga struttura sarà allestita anche presso la scuola Pirgus che copre i quartieri a nord della città.

“Grazie al lavoro dell’assessora Stefania Nardangeli – spiega Tidei – e a dei fondi richiesti per tale iniziativa le due scuole comunali d’ora in poi saranno dotate anche di due palestre allestite in moderni e confortevoli moduli prefabbricati, completamente attrezzati e riscaldati che sono stati posti in tempi brevi per ora nel cortile dell’edificio scolastico di via della Conciliazione”.

I moduli presso la scuola di via Oberdan saranno installati a partire da questo lunedì, 4 aprile.

“In questo modo – aggiunge il Sindaco –, così come era stato promesso ai tanti genitori di Santa Marinella, è stato risolto un altro problema che investiva le due scuole sprovviste di locali idonei dove svolgere attività fisica.

Un altro traguardo raggiunto, un’altra promessa mantenuta, che fa seguito a tanti altri interventi che questa amministrazione ha messo in campo a favore della riqualificazione di un’edilizia scolastica che, come è ormai fin troppo noto, versava in una situazione a dir poco di sfascio e degrado”.

Nei giorni scorsi è stato concluso anche un altro annoso problema all’istituto Carducci di Piazzale della Gioventù.

“Sono stati finalmente ultimati i nuovi bagni a disposizione degli studenti che per anni hanno subito gravi disagi e sempre a causa dell’incuria della precedenti amministrazione che per ben dieci anni si è disinteressata della manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi che noi al contrario come nel caso della palestra della scuola media e del stadio comunale ora fruibili e sono a disposizione di tutti i giovani e di tutte le associazioni sportive”.

“Si procede per gradi e si persegue un solo obiettivo che è quello di rendere la città e le sue infrastrutture sempre migliori e al servizio dei cittadini”, conclude Tidei.