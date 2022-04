Identificate in poche ore quasi 200 persone e controllati 18 locali della movida capitolina

Roma, spaccio di droga e irregolarità tra i locali di San Lorenzo –

A San Lorenzo, questo week-end, sono stati predisposti servizi straordinari delle Forze dell’ordine per contenere e regolare la movida e reprimere lo spaccio di stupefacenti e controllare la somministrazione e vendita di alcolici.

Gli agenti Commissariato San Lorenzo hanno identificato 197 persone e controllato 18 locali.

Per un locale è scattata la chiusura per 5 giorni ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., cioè nel caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico”.

Per un altro la chiusura per 4 giorni per inosservanza della normativa anti-Covid; 1 locale è stato sanzionato per inottemperanza al divieto di vendita di sostanze alcoliche da asporto dopo le ore 23.

Infine 2 ragazzi sono stati arrestati, in 2 diverse circostanze, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati circa 2 chili di droga tra hashish e cocaina; 2 ragazzi sono stati denunciati per inottemperanza al DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) ed un terzo per inottemperanza al foglio di via obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nel comune di Roma.

Gli arresti sono stati entrambi convalidati dall’Autorità Giudiziaria. La chiusura dei minimarket è stata assicurata alle 22 e la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 23 è stata efficacemente contrastata; alle 2.30 personale dell’Ama ha pulito le strada con i mezzi dotati di getto d’acqua a pressione.