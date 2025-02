La pioggia caduta intensamente da questa notte sta provocando diversi allagamenti sulle vie principali della città. I mezzi e gli uomini della Protezione Civile e del Comune sono a lavoro per ripristinare la circolazione e intervenire nelle zone più colpite.

Evitare la via Aurelia altezza Dem, preferire l’autostrada per raggiungere Civitavecchia. Evitare Via 4 novembre, preferite la via Aurelia o via delle Colonie. Tra poco altri aggiornamenti.

Si raccomanda prudenza.