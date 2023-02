Il progetto prevede l’asfaltatura di Via Perseo e la costruzione di strutture per il personale. Sarà anche realizzato un secondo ecocentro a Santa Severa

Santa Marinella, al via la riqualificazione dell’ecocentro –

Proseguono speditamente gli interventi di riqualificazione del centro servizi di via Perseo, in località Perazzeta, dove la società Gesam ha provveduto ad asfaltare e mettere in sicurezza il manto stradale di via Perseo.

Lo rendono noto il sindaco Pietro Tidei e il delegato all’ambiente Andrea Amanati.

Un intervento necessario che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare e lo ha fatto con il supporto del controllore dell’attuazione del contratto, generale Leonardo Rotondi e con il responsabile dell’ufficio tecnico Ermanno Mencarelli.

“A seguito dell’incontro che si era svolto nei giorni passati nella sala consiliare, che si era concluso con una prima sottoscrizione di un programma e un accordo di intenti tra le parti, avevamo raccolto tutte le richieste e le indicazioni che in quella sede ci erano pervenute dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Subito dopo – spiega il sindaco Tidei – abbiamo preteso un immediato avvio dei lavori finalizzati a rendere il cantiere e l’ecocentro di via Perseo finalmente accogliente, vivibile ed accessibile agli operatori, rispettoso dei requisisti previsti per la salute dei lavoratori, ma anche facilmente accessibile all’utenza con servizi igienici, docce e spogliatoi.

La società Gesam, come da accordi intercorsi anche con le rappresentanze sindacali, prevede di completare l’opera entro il prossimo due marzo ma i lavori proseguono speditamente e probabilmente gli interventi saranno completati in tempi ancor più brevi.

Ai responsabili Gesam va un plauso da parte dell’amministrazione: nel frattempo però abbiamo richiesto a Città Metropolitana di Roma di poter usufruire di ulteriori 200 mila euro di finanziamento per poter riqualificare ulteriormente la struttura e rendere il centro servizi pubblico finalmente a norma, nell’interesse di tutta la comunità.

Anche i privati cittadini potranno raggiungere agevolmente l’isola ecologica e disfarsi gratuitamente di eventuali rifiuti.

Non ci saranno più scuse né tantomeno tolleranza per gli incivili Per ora intanto siamo soddisfatti perché sono state risolte tutte le problematiche lamentate dai lavoratori.

Santa Marinella avrà a disposizione a breve ben due ecocentri disposti sul territorio comunale, il primo in località Perazzetta e il secondo, invece, sorgerà a Santa Severa in via Cartagine.

L’opera di trasformazione della città continua, incessante”.