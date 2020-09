Share Pin 3 Condivisioni

Partita nella Perla del Tirreno la task force composta da Gesam, Protezione civile e Sms in vista dell’inverno

Santa Marinella, al via la pulizia di tombini e caditoie –

Con l’arrivo dell’autunno e in particolare delle piogge, il rischio maggiore arriva dai tombini e dalle caditoie che se non libere a dovere rischiano di causare allagamenti in città.

E così proprio per prevenire questo possibile scenario è partita proprio questa mattina, a Santa Marinella la pulizia di tutti i tombini e delle caditoie presenti.

A occuparsi di questi interventi ci penserà la Gesam insieme a Protezione civile e Sms.

La task force ha già calendarizzato gli interventi zona per zona e a breve effettuerà un grande intervento che interesserà tutti i fossi, anche i più piccoli che ricadono sul territorio comunale.









