Santa Marinella ai mondiali di biliardo con Severino Marchioretto –

Santa Marinella ai mondiali di biliardo con Severino Marchioretto

“Santa Marinella corre ai Mondiali di Biliardo con il vincitore Severino Marchioretto, nostro coincittadino da 35 anni, di origini venete, che con la sua bravura e professionalità sta sorprendendo i tifosi più appassionati, riscrivendo la storia mondiale del biliardo – ha sostenuto il Sindaco della Perla, Pietro Tidei – Siamo onorati di poter essere rappresentati da uno dei giocatori di biliardo più forti del mondo”.Severino Marchioretto, iscritto al Circolo Grifoni di Ladispoli, ha conquistato la medaglia di bronzo al Mondiale di biliardo 5 birilli a Calangianus, in Sardegna, raggiungendo un altro storico risultato. “Insieme ai tifosi, agli amici giocatori di Civitavecchia Alessio Gatti ed Angelo Burchi, anche Santa Marinella si unisce al sostegno per il suo campione Severino che con preparazione, professionalità e passione gioca per la vittoria, facendosi spazio tra i giocatori più forti. Insieme alla consigliera delegata allo sport, Marina Ferullo, aspettiamo il suo rientro per la consegna di un importante riconoscimento e lo ringraziamo per rilanciare lo sport santamarinellese dopo tanti sacrifici finalmente tornato ad accendere la Perla, ora nuovamente cornice di trofei, tornei e manifestazioni di altissimo livello con ospiti di spessore. Soltanto quest’anno, si sono registrate oltre 220 iscrizioni nelle varie discipline del basket, pallavolo, calcio, ginnastica artistica e ritmica e con la prossima costruzione della nuova piscina comunale vedrà formare e crescere altri nuovi atleti. Un risultato sorprendente che non si riscontrava da anni e che abbiamo raggiunto in così poco tempo. Tanti i ragazzi e gli adulti tornati ad avere il loro svago preferito a due passi da casa e tante nuove promesse alla Città dello Sport” ha concluso il primo cittadino.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei