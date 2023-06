La gara è stata vinta da Beach Management per 367 mila euro l’anno per tre anni: la società ha già versato il canone entro i termini e da oggi ha già aperto al pubblico

Santa Marinella, aggiudicato il bando per La Perla del Tirreno –

Approvata definitivamente l’aggiudicazione del bando di gara per la concessione dello stabilimento balneare La Perla del Tirreno per il valore annuo di 367 mila euro, cifra che entrerà nelle casse del comune per i prossimi tre anni.

La Beach Management è entrata quindi in possesso dell’arenile e, a partire da oggi, sabato 3 giugno, lo stabilimento è accessibile ai bagnanti.

“Siamo perfettamente in regola – dichiara il Sindaco Pietro Tidei – e voglio esprimere la mia soddisfazione in quanto a differenza di qualche anno in cui ci siamo trovati in difficoltà con i canoni, la società ha pagato tutto entro i termini, anche le spese di registrazione potendo così procedere con la firma del contratto.

Ci auguriamo sia una buona stagione, e auspichiamo che il Perla del Tirreno torni a risplendere con una gestione eccellente.

Al momento stiamo studiando la situazione per garantire anche sicurezza ed un accesso al mare alle persone diversamente abili.

A tal proposito, la Beach Management metterà a disposizione uno scivolo a mare per permettere a tutti di poter raggiungere la battigia e nei prossimi giorni riprenderanno anche i lavori della rampa che conduce al mare dalla via Aurelia che consentirà ai mezzi di soccorso, ai diversamente abili ed ai mezzi meccanici di raggiungere il sottostante arenile.

Adesso provvederemo a livellare le spiagge su cui abbiamo operato lo scorso anno per renderle fruibili ed offrire a tutti, residenti, villeggianti e turisti uno spazio libero e di sabbia dove poter trascorrere la propria giornata serenamente.

Inoltre se la Regione Lazio nei successivi giorni concederà al comune di Santa Marinella un ulteriore contributo, una parte sarà riservata non solo al ripascimento e al livellamento, ma anche alla sicurezza con la presenza degli assistenti bagnanti e del personale di sorveglianza per le spiagge libere.

Ciascuno stabilimento balneare ha l’obbligo di acquistare una sedia job per consentire ai diversamente abili di poter fare il bagno serenamente.

La nuova giunta farà inoltre un sopralluogo con un incarico specifico che sarà affidato al consigliere comunale o ad un delegato, per verificare tutti gli accessi al mare che sono stati chiusi abusivamente, per riaprirli con ordinanza.

Purtroppo, con le elezioni non siamo riusciti a provvedere per tempo, ma recupereremo entro la metà di giugno”.