Santa Marinella accoglie gli aquilani in visita per il Giubileo 2025

Il Giubileo del 2025 ha offerto l’occasione ad un numeroso gruppo di persone provenienti da L’Aquila di visitare le bellezze di Santa Marinella e Santa Severa. Oltre una sessantina di abruzzesi sono infatti stati accolti lo scorso venerdì per un progetto culturale e di approfondimento organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Santa Marinella.

“Si è trattato di un incontro, promosso per creare un ponte tra le due città e iniziare un percorso di conoscenza reciproca, attraverso la storia e la valorizzazione dei territori”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Ad accompagnarli è stato l’ex sindaco di Santa Marinella, Giancarlo Silveri, da tempo trasferito nel capoluogo abruzzese, il quale ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per l’accoglienza e si è detto felice di mostrare agli amici abruzzesi le bellezze della città. La visita è iniziata la mattina al Castello di Santa Severa, dove il gruppo è stato guidato dal direttore del Polo Museale Civico e dall’archeologo Jacopo Ceccarelli alla scoperta del maniero e dei suoi antichi tesori.

Nel primo pomeriggio, presso l’aula consiliare “S. Caratelli”, si è svolta la conferenza “Papa Celestino V. Il gran rifiuto e il Primo Giubileo”. Ad accoglierli la consigliera Paola Fratarcangeli, l’ex sindaco Manfredo Ballarini, la delegata alla biblioteca Giovanna Cartelli, in rappresentanza del sindaco Tidei e dell’assessore Gino Vinaccia, che non sono potuti essere presenti . Con loro lo storico Livio Spinelli ed un pubblico intervenuto numeroso.

La conferenza e la presentazione del libro “Il Primo Giubileo della Storia” di Angelo De Nicola, hanno avuto come oggetto la Perdonanza Celestiniana del1294, un atto precursore del Giubileo universale istituito nel 1300 da papa Bonifacio VIII.

“Questa iniziativa è stata organizzata per celebrare il Giubileo 2025. E’ stata anche un’occasione per far conoscere il territorio e le bellezze della nostra città, creando un legame tra spiritualità e patrimonio culturale. Appena sarò nuovamente operativo, sarà mia premura incontrare l’amico Silveri e ricambiare con una visita nella splendida L’Aquila”, ha fatto sapere l’assessore Vinaccia.