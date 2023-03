Santa Marinella presenta il “Two title one boxing night”

La Perla del Tirreno si prepara a fare da cornice al nuovo incontro di pugilato professionistico a carattere europeo con l’Asd Santa Marinella Ring che quest’anno festeggia 40 anni di attività sul territorio

Santa Marinella si prepara a fare da cornice al “Two title one boxing night”, un nuovo ed imperdibile incontro di pugilato professionistico a carattere europeo con l’ASD Santa Marinella Ring che quest’anno festeggia 40 anni di attività sul nostro territorio”, hanno annunciato il sindaco Pietro Tidei, la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella.

“Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa presso la sede comunale per presentare il “Two title one boxing night” che si svolgerà il 14 aprile nel cuore della città”.

“Presenti in nostra compagnia, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Dott. Flavio D’Ambrosi, il presidente del Comitato regionale laziale della Federazione Pugilistica Italiana Dott. Adrio Zannoni, il presidente della Promo Boxe Italia nonché organizzatore dell’evento Mario Loreni, il coorganizzatore dell’evento e maestro dalla ASD Santa Marinella Ring Maurizio Sebastiani, il campione dell’Unione Europea dei pesi gallo Vincenzo Picardi, i pugili professionista dei pesi leggeri Gianluca Ceglia e dei pesi medio massimi Adriano Sperandio”.

“Grande gioia e soddisfazione poter ospitare altrettanti eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale, siamo veramente orgogliosi poter vedere crescere le Associazioni e le Società del nostro territorio – proseguono il sindaco Tidei, la consigliera Ferullo e l’assessore Minghella – Duro ed intenso è stato il lavoro compiuto in questi anni per far ritrovare lo spirito sportivo ai tanti giovani della città che per un lungo periodo hanno dovuto interrompere le loro attività abbandonando i nostri campi da gioco. Oggi, con la Città dello Sport, di cui siamo stati i promotori, abbiamo assistito ad una vera e propria rinascita sportiva sul nostro territorio. Il Pala De Angelis sta divenendo sede nazionale ed internazionale di manifestazioni di alto livello ed il 14 aprile tornerà ad ospitare un altro attesissimo incontro europeo di pugilato che sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale”.

Il teatro della notte di boxe sarà il Palazzetto dello Sport di via delle Colonie che per l’occasione vedrà come protagonisti due Main Event, il titolo dell’UE EBU dei pesi gallo con l’italiano Picardi e il francese Esteven e il campionato italiano dei pesi medi con Rossetti Vs Chiancone. Si succederanno ulteriori quattro incontri e tre AOB. Sul ring pugili di notevole spessore agonistico come Gianluca Ceglie, Yassin Hermi, Adriano Sperandio e Roberto Lozzi. Per gli incontri AOB saranno impegnati i pugili della Asd Santa Marinella Ring Alessandro De Vito, Simone Nardangeli e Matteo Bergantini allenati dai maestri Maurio e Valerio Sebastiani nella palestra comunale.

“Come più volte sostenuto – conclude il primo cittadino – la boxe è un ottimo strumento di formazione fisica e psicologica per i ragazzi, in quanto non incentiva alla violenza, bensì sviluppa la loro crescita personale, aiutandoli a rafforzare l’autostima, a formare il loro carattere, insegnando a non fermarsi alle prime difficoltà. Ringraziamo l’Associazione ASD Santa Marinella Ring per continuare a diffondere questa importante disciplina nella nostra Città, scegliendo il Palazzetto dello Sport come sede per match di elevato spessore”.

