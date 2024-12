Mercoledì 4 dicembre, a partire dalle ore 10,00, la caserma dei Vigili del Fuoco di Cerenova riaprirà le sue porte per una giornata speciale in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Un appuntamento imperdibile che mescola emozione, spettacolo e spirito di comunità.



La mattinata inizierà con la celebrazione della Santa Messa all’interno della caserma, un momento di raccoglimento che aprirà ufficialmente i festeggiamenti. A seguire, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cerenova, coordinati dal Capo Reparto Mauro Marciani, daranno vita a esibizioni spettacolari che lasceranno tutti senza fiato. Simulazioni di interventi, dimostrazioni tecniche e manovre mozzafiato: il coraggio e la professionalità di questi eroi saranno al centro della scena.



E per la gioia dei più piccoli, la giornata sarà anche un’occasione per salire sui mezzi, provare a indossare caschi e scoprire da vicino gli strumenti di chi ogni giorno combatte il fuoco e il pericolo. Una giornata che non è solo festa, ma anche un’opportunità per conoscere il valore e la dedizione di chi veglia sulla nostra sicurezza.



L’invito è aperto a tutti: grandi e piccini, cittadini e curiosi. Unitevi a questa celebrazione unica e lasciatevi stupire dalla magia e dall’energia dei Vigili del Fuoco, veri angeli custodi della nostra comunità.

Santa Barbara: porte aperte e spettacolo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Marina di Cerveteri