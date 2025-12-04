Santa Barbara: festa e cuore alla caserma “Fortunato Bonifazi” di Civitavecchia

Civitavecchia, 4 dicembre – Un pomeriggio di festa, tradizione e gioia comunitaria ha animato oggi la Caserma “Fortunato Bonifazi” di Civitavecchia, in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco.

La “Famiglia dei Vigili del fuoco” ha celebrato la propria protettrice con una serie di iniziative che hanno coinvolto la città, rafforzando il legame tra la Caserma e la comunità locale.

La Gioia dei Bambini e le Manovre

La mattinata è stata dedicata ai più piccoli. Gli uomini della Bonifazi hanno accolto con entusiasmo due scolaresche delle scuole primarie, che con la loro presenza hanno contribuito a rendere speciale questa giornata.

I Vigili del fuoco hanno mostrato ai giovani ospiti i Camion e tutte le attrezzature che li affiancano quotidianamente, spiegando con cura il loro lavoro, le tipologie di intervento e l’importanza del loro ruolo per la sicurezza cittadina. Un momento di didattica informale che ha suscitato grande curiosità e ammirazione nei bambini.

Benedizione Solenne e L’Unione della Famiglia VVF

Il momento centrale della giornata è stato quello della tradizione e della fede. Grazie alla partecipazione di Don Cono Ferringa, si è tenuta la solenne benedizione di Santa Barbara, un rito sentito e partecipato, dedicato agli uomini e alle donne del Corpo e alle loro famiglie.

A rendere la giornata ancora più significativa è stata la numerosa partecipazione del personale in pensione. La loro presenza è un forte simbolo di attaccamento e amicizia che va oltre l’orario di lavoro e gli anni di servizio, ribadendo il senso profondo di una vera e propria famiglia professionale.

La giornata si è conclusa all’insegna dei festeggiamenti, ribadendo l’impegno costante e la passione che animano i Vigili del fuoco di Civitavecchia.