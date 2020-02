Sanremo, Leo Gassman vince tra le nuove proposte. Stasera si decreta il vincitore

Condividi Pin 0 Condivisioni

Sanremo, Leo Gassman vince tra le nuove proposte

Nel venerdì – indimenticabile che ha riacceso la fiamma della speranza nella GIUSTIZIA per Marco Vannini il Festival manda in onda la sua serata più lunga, interminabile: tutte e 24 le canzoni, la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte (primi verdetti non condivisi).

A proposito vince LeoBelFaccinoGassman che dopo X Factor ci riprova con Sanremo, e gli dice bene!

Formazione d’esordio: Ama-Fiore (due amici che si divertono – e si vede – ma non sempre fanno divertire anche noi) Fiore-Ferro che smorzano le polemiche dei giorni passati – c’è del bacismo! – HashtagFamoseNaRisata! (Tra i due litiganti il terzo gode. E ci credo, ogni serata è un record.. per lo share di ieri dobbiamo tornare indietro fino all’edizione 1997 di Mike)

Tanta MUSICA. Musica che accompagna la vita di ciascuno di noi. Una canzone per un amore, un’amicizia, un evento importante, un momento da ricordare. Ma per me la musica è molto di più.

Riesce ad essere compagnia e conforto comprendendo ed esteriorizzando tutti i miei stati d’animo. Musica per quando sono felice, euforica, triste, stanca, arrabbiata.

Ed ecco perché ne ascolto tanta, di generi diversi – e gusti personali a parte – difficilmente riesco a scegliere.

Ma Sanremo è Sanremo e stasera verrà celebrato un Vincitore. Quindi con la solita attenzione, mi dedico al secondo ascolto di tutte le canzoni.

Tattici i Punguini energizzanti come il primo caffè della mattina! Gabbani diverte sempre di più, portatore sano di buon umore. Gualazzi mi fa ballare, i “bambini ballerini” mi catturano e i ritmi – familiari – latineggianti mi intrigano. PieroGigantePelù (a sorpresa molto in alto un classifica, almeno parziale!)

Per la quota rap salvo Anastasio, apotropaico. Per quanto riguarda l’emozione e la classe…Tosca – Signora della Musica – vince su tutti. Diodato dimostra di essere il ponte tra la musica passata e quella presente. Brano profondo, ben interpretato.

Elodie – Mahmodizzata! Gli somiglia pure, ma è femminile, sensuale, voce potente e profonda diretta da un Unicorno convince più della prima. Masini…a me sta canzone non dispiace affatto.

E come poteva mancare il caso Morgan: ci prova da giorni e alla fine ci è riuscito. Nel bel mezzo di una performance – irriconoscibile – (sembra leggere – e inciampare) Bugo se ne va dal palco. Squalificati. Così stasera saranno 23!

Quota rosa di giornata. La tanto polemizzata Novello (e bravo Valentino) – bellezza nostrana – fa il suo. Bella e con sorpresa anche brava al piano. L’Antonella Nazionale sembra una fata Madrina. Con l’immancabile Clerici style è l’unica che affronta con sicurezza la tanto spaventosa scale e comunque sa il fatto suo.

IIn questo infinito mare di note – con l’orchestra racchiusa in due conchiglie – finalmente ho trovato i miei preferiti…ed i vostri per stanotte quali sono?