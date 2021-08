San Giorgio Valcanneto Volley: a settembre si riparte

Obiettivo del San Giorgio Valcanneto Volley: mettere a punto un campionato ad alta quota. Capitan Murgia fiduciosa: “Vogliamo ripetere il cammino della scorsa stagione”

A settembre il via alla preparazione, per la San Giorgio Valcanneto Volley, squadra di C femminile, è tempo di vacanze.

Solo per le giocatrici, ma non per la dirigenza che è al lavoro per completare la rosa in vista della prossima stagione.

Pochi ritocchi, il club ha confermato il blocco dello scorso anno , puntando dal suo capitano, Veronica Murgia intorno alla quale vi è formazione giovane e molto determinata.

Lo scorso campionato ci è mancato poco che le ragazze di coach Cenci sfiorassero la B2, battute ai play off. Al di là di tutto è stata una stagione sorprendente e molto positiva, dove sono stati sovvertiti i pronostici.

“In effetti siamo andate molto bene – ha detto Murgia- se consideriamo che eravamo una matricola abbiamo fatto un galoppata straordinaria, arrivando a lambire il paradiso. Quest’anno ripartiamo con la stessa squadra, un mix di giovani ed esperienza, i profili che abbiamo in formazione sono molto importanti e di grande valore. Puntiamo a fare bene, a migliorarci. Non vedo l’ore che si riparta, abbiamo motivazioni e voglia di non deludere”.