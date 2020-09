Share Pin 12 Condivisioni

San Cesareo, cade nel pozzo e muore: il recupero della salma con i Vigili del Fuoco-

In data odierna alle ore 7,47 un intervento ha interessato il comune di San Cesareo in via del Carzolese nr 29 ,per il recupero della salma di un uomo di 55 anni, caduto in un pozzo.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina ( 24 a) ,del nucleo Saf ed i sommozzatori .Il corpo è stato recuperato ad una profondità di 10 metri e poi affidato all’ autorità giudiziaria per le indagini .