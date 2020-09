Share Pin 1 Condivisioni

Numerose le segnalazioni di auto sospette

Furti a Borgo San Martino di Cerveteri, giornate di massima allerta in tutto il comprensorio-

Nella giornata di oggi, come se non bastassero i numerosi furti notturni i malviventi hanno agito anche alla luce del sole con furti messi a segno in: Via Delle Cardelle, Via Alessandro Befani e Via Doganale, tutte vie della frazione Cerveterana di Borgo San Martino.

Numerose le segnalazioni di auto sospette al 112 e continuo il pattugliamento del territorio da parte delle poche risorse delle forze dell’ordine disponibili per questo vastissimo territorio. Cresce , intanto, la paura anche per le persone , anziani e bambini che durante il giorno rimangono a casa, in abitazioni di campagna nella maggior parte dei casi distanti l’una dall’altra. Piu’ volte è stato lanciato il grido dall’arme e di paura dei cittadini che vivono in questa vasta zona che va dalla Via Aurelia a Bracciano con lettere e petizioni inviate al Sindaco Pascucci e a tutti i componenti del consiglio comunale con richieste di maggior accorgimenti sul territorio per garantire a tutti una maggior sicurezza , ma il tutto, nonostante lo sdegno del momento nell’apprendere gli incresciosi fatti, è sempre rimasto senza risposta.



Forse dare risposte ai cittadini che domandano fa perdere troppo tempo al politico di turno. Così, Luigino Bucchi Presidente del Comitato di zona di Borgo San Martino che ringrazia tutti coloro che hanno dedicato cinque minuti del proprio tempo per recarsi nei punti raccolta a firmare la lettera-petizione indirizzata al Prefetto di Roma per chiedere che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie al ripristino della sicurezza pubblica.