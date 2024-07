Sagra del Melone e feste rionali, Gubetti: “Fondamentali per valorizzare il nostro territorio”

“Una comunità che si unisce per il Bene di tutti è l’esempio di come si può crescere e diventare migliori”

“Ieri è stato davvero emozionante ascoltare le testimonianze di chi, oltre 70 anni fa, è arrivato nel territorio di Due Casette dove non c’era nulla, se non terra e sassi, e con il duro lavoro, la fatica e il sacrificio, ha costruito una comunità con un vero senso di appartenenza. Uomini e donne che hanno contribuito, giorno dopo giorno, alla nascita di una realtà importantissima di produttori agricoli di grande qualità”.

Così il sindaco Elena Gubetti.

“I nostri prodotti agricoli, dai meloni ai carciofi, sono simbolo di bontà e di eccellenza, e momenti come la Sagra del Melone, sono importantissimi per valorizzare tutto il nostro territorio. Questo è stato possibile grazie al lavoro di tantissimi cittadini che ringrazio di cuore, tutta la Pro Loco e la Cooperativa dei Produttori di due Casette che si sono mobilitati per l’evento. Una comunità che si unisce per il Bene di tutti è l’esempio di come si può crescere e diventare migliori. Proprio in queste ore sono partite le attività di raccolta fondi dei Rioni di Cerveteri che sono già al lavoro per la realizzazione dei carri della 61^ Sagra dell’uva e del vino dei Colli Ceriti, una tradizione che raccoglie centinaia di volontari che ritrovano in questa manifestazione, il piacere di celebrare l’amore per la propria città, condividendo l’amicizia e il lavoro insieme. Anche noi vogliamo contribuire, come sempre, alla realizzazione di questa grande festa che porta migliaia di visitatori a Cerveteri e così come abbiamo sostenuto la Sagra del Melone, mettendo una quota di cofinanziato oltre al contributo Regionale, oggi porteremo in Consiglio Comunale, l’atto che consentirà di sostenere il grande sforzo fatto per la realizzazione dei grandi carri allegorici”.