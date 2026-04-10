Tra treni straordinari, viabilità modificata e consigli utili: ecco come arrivare all’evento più atteso del litorale laziale
Sagra del Carciofo Romanesco 2026: guida pratica per raggiungere Ladispoli senza stress –
LADISPOLI – Torna dal 10 al 12 aprile 2026 uno degli eventi gastronomici più amati del Lazio: la Sagra del Carciofo Romanesco, manifestazione storica che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra stand, spettacoli e degustazioni. Ladispoli, affacciata sul Tirreno e distante circa 40 km da Roma, si prepara a un’affluenza record, tanto da aver già previsto un potenziamento dei trasporti pubblici e modifiche alla viabilità.
Treni potenziati: la scelta più comoda
Il consiglio principale per chi vuole evitare traffico e parcheggi è il treno. In occasione della sagra, sono stati attivati collegamenti straordinari sulla linea Roma–Civitavecchia.
- Treni aggiuntivi collegano Roma Ostiense a Ladispoli
- Corse extra nel pomeriggio e in serata per gestire il rientro
- Oltre 4.000 posti in più disponibili rispetto al normale servizio
Tra gli orari più utili:
- 17:50 da Roma Ostiense → 18:28 a Ladispoli
- 19:50 da Roma Ostiense → fermata anche a Ladispoli
La stazione di riferimento è Stazione di Ladispoli-Cerveteri, situata vicino al centro e ben collegata con l’area della manifestazione.
Pro tip: partire nel primo pomeriggio evita il picco serale, quando si concentra il maggior afflusso.
Auto sì, ma con attenzione
Raggiungere Ladispoli in auto resta possibile tramite:
- Autostrada A12 Roma–Civitavecchia
- SS1 Aurelia
Tuttavia:
- Il centro cittadino subisce limitazioni al traffico durante l’evento
- Sono previste modifiche temporanee a fermate e viabilità urbana
Il consiglio è parcheggiare nelle aree periferiche e proseguire a piedi o con navette locali (quando disponibili).
Autobus e trasporto locale
Chi preferisce il trasporto su gomma può contare su:
- Linee regionali Cotral da Roma e altre città del Lazio
- Servizi urbani potenziati durante i giorni della sagra
Cotral collega Ladispoli con Roma, Fiumicino e altri centri limitrofi, rendendola accessibile anche senza auto.
Attenzione: alcune fermate potrebbero essere temporaneamente spostate per la manifestazione.
Un evento tra gusto e territorio
La Sagra del Carciofo Romanesco non è solo gastronomia: è un vero viaggio nella tradizione del Lazio. Il protagonista è il Carciofo romanesco del Lazio, prodotto tipico IGP celebrato in decine di ricette, dai classici “alla romana” e “alla giudia” fino a piatti creativi.
Tra gli stand e le piazze del centro, i visitatori trovano anche:
- artigianato locale
- musica e spettacoli
- esposizioni e installazioni artistiche
Il consiglio del “giornale”
Se c’è una regola per godersi davvero la sagra è una sola: lasciare l’auto a casa.
Il potenziamento ferroviario rende il treno la soluzione più rapida, economica e sostenibile. Chi arriva da fuori regione può pianificare un viaggio con arrivo a Roma e proseguire comodamente verso Ladispoli in meno di un’ora.
Per chi invece non rinuncia alla macchina, meglio muoversi presto e armarsi di pazienza: il richiamo del carciofo, si sa, non perdona.