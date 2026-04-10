Tra treni straordinari, viabilità modificata e consigli utili: ecco come arrivare all’evento più atteso del litorale laziale

Sagra del Carciofo Romanesco 2026: guida pratica per raggiungere Ladispoli senza stress –

LADISPOLI – Torna dal 10 al 12 aprile 2026 uno degli eventi gastronomici più amati del Lazio: la Sagra del Carciofo Romanesco, manifestazione storica che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra stand, spettacoli e degustazioni. Ladispoli, affacciata sul Tirreno e distante circa 40 km da Roma, si prepara a un’affluenza record, tanto da aver già previsto un potenziamento dei trasporti pubblici e modifiche alla viabilità.

Treni potenziati: la scelta più comoda

Il consiglio principale per chi vuole evitare traffico e parcheggi è il treno. In occasione della sagra, sono stati attivati collegamenti straordinari sulla linea Roma–Civitavecchia.

Treni aggiuntivi collegano Roma Ostiense a Ladispoli

Corse extra nel pomeriggio e in serata per gestire il rientro

Oltre 4.000 posti in più disponibili rispetto al normale servizio

Tra gli orari più utili:

17:50 da Roma Ostiense → 18:28 a Ladispoli

19:50 da Roma Ostiense → fermata anche a Ladispoli

La stazione di riferimento è Stazione di Ladispoli-Cerveteri, situata vicino al centro e ben collegata con l’area della manifestazione.

Pro tip: partire nel primo pomeriggio evita il picco serale, quando si concentra il maggior afflusso.

Auto sì, ma con attenzione

Raggiungere Ladispoli in auto resta possibile tramite:

Autostrada A12 Roma–Civitavecchia

SS1 Aurelia

Tuttavia:

Il centro cittadino subisce limitazioni al traffico durante l’evento

Sono previste modifiche temporanee a fermate e viabilità urbana

Il consiglio è parcheggiare nelle aree periferiche e proseguire a piedi o con navette locali (quando disponibili).

Autobus e trasporto locale

Chi preferisce il trasporto su gomma può contare su:

Linee regionali Cotral da Roma e altre città del Lazio

Servizi urbani potenziati durante i giorni della sagra

Cotral collega Ladispoli con Roma, Fiumicino e altri centri limitrofi, rendendola accessibile anche senza auto.

Attenzione: alcune fermate potrebbero essere temporaneamente spostate per la manifestazione.

Un evento tra gusto e territorio

La Sagra del Carciofo Romanesco non è solo gastronomia: è un vero viaggio nella tradizione del Lazio. Il protagonista è il Carciofo romanesco del Lazio, prodotto tipico IGP celebrato in decine di ricette, dai classici “alla romana” e “alla giudia” fino a piatti creativi.

Tra gli stand e le piazze del centro, i visitatori trovano anche:

artigianato locale

musica e spettacoli

esposizioni e installazioni artistiche

Il consiglio del “giornale”

Se c’è una regola per godersi davvero la sagra è una sola: lasciare l’auto a casa.

Il potenziamento ferroviario rende il treno la soluzione più rapida, economica e sostenibile. Chi arriva da fuori regione può pianificare un viaggio con arrivo a Roma e proseguire comodamente verso Ladispoli in meno di un’ora.

Per chi invece non rinuncia alla macchina, meglio muoversi presto e armarsi di pazienza: il richiamo del carciofo, si sa, non perdona.