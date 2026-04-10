Solo 4 italiani su 10 leggono libri: crescono digitale e biblioteche, ma il divario territoriale e sociale resta marcato

Italia, cultura in affanno: lettura e consumi culturali restano sotto la media europea –

Il “tasso di cultura” in Italia, spesso misurato attraverso indicatori come lettura di libri, partecipazione ad attività culturali e utilizzo di servizi come biblioteche e musei, restituisce un quadro complesso: segnali di ripresa convivono con criticità strutturali che collocano il Paese sotto la media europea.

Lettura: minoranza stabile, ma lontana dalla crescita

Secondo i dati dell’Istat, nel 2023 solo il 40,1% degli italiani sopra i 6 anni ha letto almeno un libro nel tempo libero . Ciò significa che circa 6 persone su 10 non leggono nemmeno un libro all’anno, un dato che evidenzia una fragilità culturale persistente .

Il confronto storico mostra una tendenza stagnante o in lieve calo: nel 2010 i lettori erano quasi il 47%, mentre negli ultimi anni la quota non supera stabilmente il 42% .

A incidere sono anche le differenze demografiche: leggono di più giovani e donne, mentre la partecipazione cala tra gli adulti e in alcune aree del Paese.

Divari territoriali e sociali

Uno dei problemi principali riguarda la distribuzione geografica della cultura. Nel Nord Italia i lettori superano il 47%, mentre nel Mezzogiorno si fermano intorno al 28,5% .

Questo gap si riflette anche nell’accesso ai servizi culturali: biblioteche, musei e iniziative risultano meno diffusi e meno frequentati nelle aree meridionali, alimentando un circolo vizioso tra offerta e domanda culturale.

Biblioteche e consumi culturali: segnali contrastanti

Negli ultimi anni si osservano timidi miglioramenti nell’infrastruttura culturale: aumentano i comuni dotati di biblioteche e cresce il numero di servizi offerti . Tuttavia, la fruizione resta limitata: nel 2022 solo il 10% degli italiani ha visitato una biblioteca almeno una volta .

Anche la partecipazione ad attività culturali fuori casa (cinema, teatro, concerti) è ancora inferiore ai livelli pre-pandemia, segno di un recupero incompleto .

Cultura digitale: crescita lenta ma costante

Sul fronte digitale emergono segnali di cambiamento: nel 2024 il 46,1% degli italiani legge giornali o contenuti online, mentre solo il 15% utilizza Internet per leggere libri .

L’e-book e gli audiolibri restano minoritari, ma in crescita soprattutto tra i giovani, indicando una trasformazione delle abitudini culturali più che un loro declino assoluto.

Tra segnali positivi e ritardi strutturali

Alcuni indicatori recenti mostrano lievi miglioramenti: cresce il numero complessivo di lettori e aumentano le persone che accedono a contenuti culturali, anche in forme nuove . Tuttavia, il quadro generale resta critico.

L’Italia continua a essere uno dei Paesi europei con minore partecipazione culturale, soprattutto per quanto riguarda la lettura. Il problema non è solo quantitativo, ma anche qualitativo: molti lettori sono “deboli” e leggono pochi libri all’anno .

Il nodo culturale italiano

Il basso tasso di cultura nel Paese appare legato a fattori multipli: disuguaglianze territoriali, abitudini familiari, accesso ai servizi e trasformazioni digitali.

La sfida, secondo gli esperti, non è solo aumentare il numero di lettori, ma rafforzare il rapporto tra cittadini e cultura in tutte le sue forme: scuola, biblioteche, media e nuove tecnologie.

Solo così l’Italia potrà colmare un divario che non è solo statistico, ma profondamente sociale.