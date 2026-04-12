Sagra del Carciofo di Ladispoli, il programma di domenica 12

Tutte le attività e gli eventi dell’ultima giornata della Fiera dedicata al Carciofo
Si è aperta l’ultima giornata della Sagra del Carciofo, di seguito il programma odierno:
Domenica 12 aprile
Ore 8:30: Concorso delle sculture realizzate dai produttori con un’opera d’arte della natura: il Carciofo. Apertura votazioni. Tutti possono votare, in varie modalità (cartaceo, QR code, online);
Ore 10:30: i “Virelai” di Teresa Mascioni – balli in costume;
Ore 12:30: Premiazione dei migliori carciofi e delle migliori sculture;
Ospiti d’onore: la vincitrice di 2 medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali 2026 Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano Nazionale azzurro alle Olimpiadi invernali;
Ore 16:00: L’area della sagra sarà allietata dalla musica di:
- Banda musicale “Città di Ladispoli” “La Ferrosa”
- Banda musicale e Cheerleaders “Città di Ceccano” Frosinone
- Banda musicale “Città di Cave” e le sue Majorette
- Banda musicale “Città di Staffolo” Ancona
Ore 17:00: “Premiazione” delle Pro Loco presenti in Piazza dei Sapori D’Italia;
Ore 17:30: Spettacoli vari;
Ore 22:00: La travolgente musica di DJ Osso;