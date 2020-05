Condividi Pin 31 Condivisioni

Il Sindaco fa il punto sulla questione assembramenti nelle serate di movida

Sabato sera a Ladispoli, Grando: “Serata tranquilla. Oggi incontro con i gestori dei locali”

È stato un sabato sera tutto sommato sereno a Ladispoli. Un sabato in cui si temevano assembramenti incontrollati che invece fortunatamente non si sono verificate. A spiegare l’evolversi della situazione è il Sindaco Grando: “Tutto è andato serenamente, anche se ho chiesto alla prefettura un maggiore supporto per effettuare i controlli. Pesa sul nostro territorio il fatto di non avere un presidio fisso di polizia”.

Grando ha poi dichiarato che oggi incontrerà i gestori dei locali della città per fare il punto della situazione ed elaborare una strategia comune: con l’estate che si avvicina, la cautela e il rispetto delle norme anti covid sono fondamentali per una città che nei fine settimana viene presa d’assalto da tante persone.