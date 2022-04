Sabato 9 aprile in programma l’evento “Roma cura Roma” –

Sabato 9 aprile in programma l’evento “Roma cura Roma”

Si svolgerà sabato 9 aprile, dopo il rinvio per maltempo della scorsa settimana, la prima edizione di “Roma cura Roma” l’evento ideato dal Comune di Roma Capitale e promosso assieme a WWF, Legambiente Lazio, FAI Delegazione Roma, Retake Roma, Good Deeds Day e CSV Lazio.

Nel sito https://romacura.roma.it/ si legge: “Un appuntamento all’insegna della “cura dei beni comuni”, con al centro i cittadini ma anche le istituzioni comunali e municipali, i sindacati, associazioni di categoria, scuole, centri anziani, le sedi locali dei partiti e tutte quelle realtà che a livello locale e nazionale contribuiscono, con il loro impegno quotidiano, a portare avanti le istanze del decoro, della pulizia e del rispetto per l’ambiente in cui viviamo.”

“Riteniamo che ‘Roma cura Roma’ – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – sia l’occasione per rilanciare un patto per il futuro della città, della collaborazione tra singoli Cittadini, Associazioni e l’Amministrazione. Un’occasione per atti concreti che possano essere il primo di tanti altri passi per interventi mirati a superare le criticità e dare avvio a percorsi di gestione attiva e condivisa tra tutte le energie che vivono e animano la Capitale.”

Dove trovare il Panda:

Oasi Urbana del Tevere

Oasi Urbana del Tevere in Lungotevere delle Navi. Appuntamento davanti al Ministero della Marina Militare a partire dalle ore 10.00. L’Area, che si attende venga riconosciuto Monumento Naturale, è costantemente oggetto dell’impegno del WWF Roma e Area Metropolitana al fine di renderla pienamente fruibile per tutti i cittadini. Nella mattinata si svolgeranno puntuali interventi di raccolta dei rifiuti, con il sostegno di tutti coloro che vorranno partecipare.

Il Pratone di Torre Spaccata

Parco in adozione su Via Fancelli 43bis in prossimità della biblioteca Rugantino e del perimetro esterno del Pratone di Torre Spaccata dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Tenuta di Tormarancia

A.F.A. 2 Viale Londra nell’ambito della iniziativa: “Tenuta di Tormarancia uno spazio per socializzare e educare” dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Sarà presente un tavolo informativo-WWF e, insieme al Comitato di quartiere si effettuerà una visita guidata con un intervento di pulizia nel fondovalle.

Castel Fusano

Nella Pineta di Castel Fusano, con il WWF Litorale Laziale, rimozione delle microdiscariche adiacenti a via della Villa di Plinio nel tratto compreso tra il Canale dei Pescatori e la Via C. Colombo, dalle ore 10 alle 13. Appuntamento Piazzale della Villa di Plinio, alla Palestrina angolo Viale Mediterraneo.

Via del Mar Rosso

Pulizia con rimozione di rifiuti ingombranti nell’area verde compresa tra Viale dei Promontori e Via Mar Rosso, appuntamento via Mar Rosso n.165, ore 16.00.