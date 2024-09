Sabato 28 settembre si terrà la terza edizione di “Alzati & Pedala”, una ciclo-staffetta ecologica organizzata dalla Diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia

Oggi, sabato 28 settembre si terrà la terza edizione di “Alzati & Pedala”, una ciclo-staffetta ecologica organizzata dalla Diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia, nell’ambito del “Tempo del Creato”.

Ci sarà un punto di ritrovo fisso in piazza per tutta la durata dell’evento e un gruppo itinerante:

“Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri ” . Si parte con le biciclette da Piazza Rossellini, la prima tappa sarà la Caritas Diocesana dove verrà consegnato un albero e si farà una preghiera. La seconda tappa sarà San Nicola dove verrà fatta la preghiera sul mare, il rientro è previsto per le 17:45 in piazza Rossellini. Infine alle 18:00 si svolgerà un flash mob organizzato dai gruppi scout.