Condividi Pin 3 Condivisioni

Tidei: “Giornata storica per la nostra Città e per tutti quegli utenti costretti a spostarsi tra diverse sedi comunali”

S. Marinella, siglato accordo con Benedettine: al via il trasloco degli uffici comunali

È stato siglato questa mattina a via Rucellai, l’accordo con la Casa Generalizia Istituto Suore Benedettine di Carità per la cessione del compendio “Benedettine” di Via Cicerone al Comune di Santa Marinella.

Il documento prevede l’utilizzo dell’immobile per il trasferimento degli uffici di Via Aurelia 455, in vista degli interventi di restauro possibili grazie ad un contributo regionale già ottenuto dal Comune, nonché per gli appartamenti destinati attualmente agli uffici urbanistica e personale per i quali il Comune da anni paga un importante canone di locazione.

Il Sindaco Pietro Tidei: “Giornata storica per la nostra Città e per tutti quegli utenti costretti a spostarsi tra diverse sedi comunali.

Con il trasferimento di molteplici uffici presso la sede delle Benedettine saranno notevolmente ridotti i costi per i cittadini e per la pubblica amministrazione, un segno importante nell’era della semplificazione amministrava e soprattutto una grande vittoria per un’amministrazione che ha ereditato un forte dissesto finanziario causato dalle precedenti gestioni che, oltretutto, avevano tentato invano di raggiungere un obiettivo simile.

Come annunciato già in Consiglio comunale scorso, è nostra intenzione procedere, nel futuro, alla definizione dell’acquisto dell’intera proprietà realizzando una sede comunale unica e centralizzata ed avendo a disposizione tanti spazi da poter destinare ad associazioni di volontariato, alla scuola pubblica e ad attività socio culturali. Ringrazio l’assessore Roberta Gaetani per aver contribuito alla definizione della vicenda che oggi vede il punto di partenza di un traguardo che raggiungeremo nel futuro prossimo.

Assessore Roberta Gaetani: “Sono orgogliosa di aver contribuito alla redazione di una pagina importante della storia di questo Comune. Grazie ad una eccellente operatività dell’Arch. Ermanno Mencarelli e di tutti gli uffici comunali, nonostante i rallentamenti dovuti al COVID, siamo riusciti a completare questo importante iter; abbiamo concluso l’accordo con la proprietà delle Benedettine e tra pochi giorni sarà avviata la procedura di affidamento a ditta qualificata per organizzare il primo trasloco degli uffici urbanistica e personale in modo che già dal prossimo mese avremo un risparmio degli affitti dei locali di Via Rucellai 24.

Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata e concludo con la consapevolezza che oggi abbiamo realizzato un vero e proprio atto di generosità a beneficio non solo dell’attuale ma anche delle future amministrazioni. Fare politica significa infatti ricercare il bene della collettività”.