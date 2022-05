Il divieto, su esplica richiesta del commissariato di Fiumicino, sarà in vigore dalle 15 di oggi alle 7 di domani

Runaway Party Fiumicino: stop alla vendita di alcolici dalle 17 –

In occasione del Runaway Party che si terrà domani 21 maggio presso il Castello Miramare di Maccarese a partire dalle ore 17, su esplicita richiesta del Commissariato di polizia di Fiumicino per questioni di sicurezza, è stata emessa un’ordinanza che vieta la vendita e somministrazione di alcolici e super alcolici in contenitori di vetro per tutti gli esercizi commerciali del lungomare di Maccarese.

Il divieto sarà in vigore dalle 15 del 21 alle ore 7 del 22. E’ inoltre vietata, nella stessa fascia oraria, la sosta e, conseguentemente, la vendita e somministrazione per i chioschi-bar itineranti sul Lungomare, su via Praia a mare e su via Monti dall’ara fino all’incrocio con viale Maria.