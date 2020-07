Condividi Pin 8 Condivisioni

”E’ una situazione riprovevole, da anni facciamo raccolte alimentari, ma mai è accaduta cosa così grave e meschina”

Rubati alimenti donati in beneficenza: la denuncia della CRI di S.Severa e S.Marinella

Rubati alimenti donati in beneficenza: la denuncia della CRI di S.Severa e S.Marinella

Furto in città per mano di malviventi che domenica pomeriggio hanno riempito le tasche dei beni alimentari raccolti e donati in beneficenza, grazie alla Croce Rossa di S. Severa e S. Marinella, la quale si è rivolta ai social esprimendo tutto il suo rammarico.

“E’ una situazione riprovevole. Da anni facciamo raccolte alimentari e da settimane abbiamo carrelli permanenti per raccogliere gli alimenti destinati ai pacchi alimentari per le persone che hanno necessità di assistenza sociale ed economica e che si rivolgono a noi per un aiuto, ma mai è successa una cosa così meschina e grave.

Ringraziamo il Direttore del punto vendita e la caserma dei Carabinieri per la disponibilità e l’aiuto.

Auspichiamo che fatti di tale gravità non si verifichino più, perché chi ha rubato dal carrello delle donazioni non ha recato danno al nostro Comitato, ma alle famiglie che assistiamo con sacrificio e fatica proprio grazie alle donazioni e a tutte quelle persone che ci aiutano acquistando prodotti alimentari che poi ci lasciano nel carrello”.