Roma, Virginia Raggi si ricandida a sindaco della città

“Vado avanti, mi ricandido , non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima”.

Così Virginia Raggi ha sciolto ogni riserva e ha annunciato ai consiglieri della maggioranza romana, in una videoconferenza, che ha intenzione di ricandidarsi a sindaco di Roma.

Una decisione presa nel segno della continuità amministrativa e arrivata dopo la certezza che i il movimento ha intenzione di sostenerla.