Condividi Pin 7 Condivisioni

Presente anche il DOS per gli interventi aerei di spegnimento

Bracciano, Vigili del Fuoco in azione per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea – Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio riguardante sterpaglie e macchia mediterranea si è sviluppato lungo Via Settevene Palo in territorio di Bracciano confinante con quello di Cerveteri.

Sul posto e fino al momento dello spegnimento delle fiamme sono stati presenti i Vigili del Fuoco di Bracciano, coadiuvati dalla squadra boschiva, l’AVAB Protezione Civile di Bracciano, il gruppo comunale della Protezione Civile di Bracciano e di Anguillara Sabazia, e il DOS per gli interventi aerei avvenuti attraverso un elicottero della Regione Lazio, data la caratteristica impervia della zona interessata, operante con lanci d’acqua prelevata dal vicino lago.

Le immagini che seguono sono giunte alla redazione dalla squadra AVAB Protezione Civile di Bracciano presente sul posto e all’opera sin dai primi momenti dell’incendio.

Domato l’incendio sono previste per domani, martedì 11 agosto, operazioni di controllo con il fine di scongiurare le ripresa del fuoco data la conformazione impervia del sito e le alte temperature derivanti dal periodo estivo.









Bracciano, Vigili del Fuoco in azione per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea Bracciano, Vigili del Fuoco in azione per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea Gepostet von Baraondanews.it am Montag, 10. August 2020