“Earth Hour – l’Ora della Terra”, per un’ora luci spente in tutto il mondo. Un gesto simbolico, quale può essere l’impatto di un’azione condivisa?

Sabato 25 marzo alle 20.30 torna WWF “Earth Hour – l’Ora della Terra” l’evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo, invitandole a spegnere le luci per un’ora con l’obiettivo di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per salvare il Pianeta.

L’Ora della Terra non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta di unire le forze per agire e avere “-CO2 e +Natura” nelle nostre vite. È proprio l’equazione “- CO2 +Natura = Futuro” il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un’ora per la Terra, dedicando 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta.

L’evento centrale italiano si svolgerà sabato 25 marzo a Roma, ore 20,30 al Colosseo, e nel momento dello spegnimento sarà presente un ospite speciale, che verrà svelato proprio in quella occasione.

“Foreste ed Acqua che abbiamo celebrato in questa settimana – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – sono risorse fondamentali per la nostra sopravvivenza e quella dell’intero Pianeta. Alluvioni, dissesto idrogeologico, siccità sono fenomeni con i quali siamo chiamati a fare i conti sempre più frequentemente e il cambiamento climatico in atto ne è un acceleratore. Politica, aziende e singoli cittadini devono coltivare la consapevolezza della stretta relazione esistente tra tutela della Natura e la garanzia di futuro che desiderano. Earth Hour torna ad offrire l’occasione di farne un concreto impegno, di estendere la rete di quanti intendono farsi parte attiva per vincere la sfida climatica.”

Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale all’appello lanciato dal WWF Roma e Area Metropolitana hanno risposto alcuni Comuni e da quest’anno anche alcuni Municipi di Roma Capitale ai quali è stato rivolto l’invito per la prima volta.

HANNO ADERITO FINORA

LA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

che spegnerà le luci della facciata di Palazzo Valentini a Roma in Via Quattro Novembre e della hall sede unica in Viale Giorgio Ribotta

I SEGUENTI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (in ordine alfabetico)

ALBANO LAZIALE

spegnerà tutti i monumenti e i palazzi pubblici, pratica che da già da tempo il Comune persegue per praticare con i fatti una sana politica di risparmio energetico

ARICCIA

spegnerà le luci di Piazza di Corte

BRACCIANO

Spegnimento dell’illuminazione del Castello Orsini-Odescalchi

Il gruppo Monti Sabatini del WWF Roma e Area Metropolitana ha poi costruito una serie di iniziative, ecco il programma nel dettaglio

Ore 9,00-12,30 “Impatto delle attività umane sul nostro territorio- esperienza sul campo e soluzioni”

Escursione nella zona “Le trafogliette” a Castel Giuliano, Appuntamento a Bracciano Via delle Palme

(presso il parcheggio del Palasport Provinciale).Percorso facile, lunghezza 3 km circa, abbigliamento

necessario : scarpe da trekking, acqua, abbigliamento in base alle condizioni meteo.

Ore 15,30 allestimento degli stand

Ore 16,00 apertura degli stand a cura dei volontari del WWF e degli studenti del Liceo Scientifico “I. Vian”

Ore 16,00 “Fai da te – il sapone “ laboratorio di preparazione dei saponi ed esperienze didattica sulle

pulizie domestiche con materiali naturali o autoprodotti

Ore 17,00 -19,00 Tavola Rotonda “Cambiamenti climatici ed impatto sul territorio, economia, energia,

siccità.” Nell’aula consiliare del Comune di Bracciano

Ore 20,30 – 21,30 Spegnimento dell’illuminazione del Castello Orsini-Odescalchi, letture e riflessioni

CASTEL MADAMA

spegnerà il Giardino dei Colicelli e il Parco Oudenaarde

CASTEL SAN PIETRO ROMANO

spegnerà la Rocca dei Colonna, il Palazzo Comunale, il Parco di Via V. Veneto

CAVE

spegnerà il Monumento ai caduti di Piazza S. Croce

CICILIANO

spegnerà le luci del Parco Giochi di Viale Santa Liberata

FONTE NUOVA

spegnerà le luci del Palazzo Comunale

LANUVIO

spegnerà la Torre medievale e il portico del tempio di Giunone sospita

LARIANO

spegnerà le luci perimetrali del Palazzo Comunale, con prospetto verso Piazza dell’Anfiteatro, Via Mechelli e Via Sausset Les Pins

MANDELA

spegnerà le luci del Monumento ai caduti

MENTANA

spegnerà l’illuminazione dei Giardini dell’Ara Ossario Garibaldino

MONTEFLAVIO

spegnerà il Monumento ai Caduti in via delle Grazie

RIANO

spegnerà le luci del Palazzo Municipale in largo Montechiara, 1

SAN CESAREO

spegnerà luci della Casa Comunale e emetterà un comunicato diffuso sui canali istituzionali, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del tema del risparmio energetico.

TREVIGNANO ROMANO

HANNO ADERITO FINORA I SEGUENTI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE (in ordine numerico progressivo)