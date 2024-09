Roma Termini – Aeroporto Fiumicino, prolungato l’orario di servizio del Leonardo Express

Aggiunti due treni, il primo con partenza da Roma Termini alle 23:35 e il secondo da Fiumicino alle 00:23. Assessore Ghera: «Rendere più semplice il collegamento tra Roma e il primo scalo italiano è fondamentale per lavoratori e milioni di turisti»

Prolungamento dell’orario di servizio per il Leonardo Express. Dal prossimo 18 settembre, il treno che collega Roma Termini all’aeroporto di Fiumicino in 32 minuti viaggerà anche dopo la mezzanotte. Su iniziativa dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera sono stati infatti aggiunti due treni: il primo con partenza da Roma Termini alle 23:35 e il secondo da Fiumicino alle 00:23.

«Questi due nuovi treni sono un miglioramento concreto per i viaggiatori che usufruiscono dei voli a tarda sera, ma anche dei tanti lavoratori dell’Aeroporto di Fiumicino. È un aumento di treni che abbiamo subito richiesto a Trenitalia, anche in previsione del prossimo Giubileo. Rendere più semplice il collegamento tra il primo scalo italiano e Roma è fondamentale per lavoratori e milioni di turisti» ha dichiarato l’assessore Ghera.