Roma, spaccio: arrestato un 49enne, sequestrati oltre 3,5 kg di hashish nonché materiale utile per il confezionamento e la vendita della droga

Nuovo sequestro di droga degli agenti della Polizia di Stato del II Distretto Salario-Parioli. Durante un’accurata indagine diretta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella zona del Pigneto, hanno notato un uomo che entrava ed usciva più volte da un locale con fare sospetto; a quel punto, hanno deciso di fermarlo per effettuare un controllo. L’uomo, identificato per un 49enne, di origine marocchina, è stato trovato in possesso delle chiavi del locale affermando di dormire e lavorare lì. Gli investigatori, una volta entrati all’interno dell’attività commerciale, hanno trovato uno zaino dietro al bancone contenente 24 panetti di hashish e, in una cassettiera, alcune bustine di plastica con dentro la sostanza divisa in piccole quantità per un peso complessivo di oltre 3,5 kg. È stato rinvenuto, inoltre, diverso materiale utile per il confezionamento e la vendita della droga.

I poliziotti, dalle indagini svolte, hanno appurato che la sostanza molto probabilmente sarebbe potuta finire sul mercato della movida e dei locali della zona Salario-Parioli.

Pertanto, al termine delle attività di rito, gli operatori lo hanno tratto in arresto perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.