Roma, si apre una voragine: camion sprofonda nell’asfalto

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Roma in via dei Colli Portuensi n.14 per il cedimento della sede stradale in cui è sprofondato un mezzo pesante. Sul posto la squadra di Ostiense(7/A), l’AG/10 ed il funzionario di servizio.

Il tratto interessato di strada resterà chiuso fino al termine delle operazioni di recupero. Sul posto il personale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.