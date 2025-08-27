Nel corso del sopralluogo dei Carabinieri, trovati rifiuti pericolosi e non pericolosi, oltre a rottami ferrosi

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino e del Nucleo Carabinieri Forestale di Ostia, si sono recati in via Monte Cengio, in quanto, al termine di ispezione dei luoghi interessati dallincendio del 16 agosto scorso, avvenuto in un’area demaniale, affidata in gestione a una società e adibita a cantiere navale, hanno posto sotto sequestro preventivo unarea di 600 mq, per lipotesi di gestione illecita di rifiuti, poiché nel corso del sopralluogo, i militari hanno rinvenuto cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da materiale di risulta di demolizione edile (calcinacci, ondulino in amianto), rottami ferrosi, rifiuti ingombranti ( mobilia dismessa) e rifiuti di elettrodomestici. Per quanto sopra, i Carabinieri hanno inoltrato informativa presso la Procura di Civitavecchia e le indagini sono tuttora in corso.