Elena Gubetti: “Sarà coloratissimo, moderno ed accogliente e potrà ospitare 40 bambini”

“Proseguono anche in questi ultimi giorni d’agosto i lavori per il nuovo Asilo Nido Comunale di Cerenova, il primo nella storia della frazione e il secondo dell’intero Comune di Cerveteri. Questa mattina ho effettuato un sopralluogo insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, al Dirigente Arch. Fabrizio Bettoni e all’Ing. Flavio Nunnari, per definire i colori e i rivestimenti della struttura”.

Marina di Cerveteri, “Proseguono i lavori per il nuovo asilo comunale”

“Vi anticipo solo che sarà coloratissimo, moderno e accogliente. Sarà pronto entro la fine del 2025 e potrà ospitare fino a 40 bambini. Il tutto a costo zero per il Comune, grazie ai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Più servizi per le famiglie. Per una comunità giovane che sceglie la nostra città per costruirsi un futuro. Un impegno preso con i cittadini e che abbiamo rispettato!”.

Così il sindaco Elena Gubetti in una nota social.