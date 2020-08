Condividi Pin 3 Condivisioni

Il fatto questa volta avvenuto in Piazza Sisto V

Roma, secondo bus in fiamme in poche ore: sul posto i Vigili del Fuoco – Secondo incendio di un bus Atac in poche ore a Roma e Vigili del Fuoco nuovamente in azione, alle ore 16,46, con la squadra del Tuscolano1 (3 a). Le fiamme inizialmente partite dal vano motore hanno poi avvolto completamente la vettura. Cinque i passeggeri che erano trasportati sono stati fatti scendere dal conducente sin dal momento in cui il vano motore ha iniziato a fumare. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Presente sul posto anche l’autobotte di Prati (ab9), il capoturno provinciale (1c) ed il funzionario di guardia (1b). Si sta provvedendo a mettere sotto sequestro la vettura interessata dalle fiamme. In loco polizia locale Roma Capitale e carabinieri per quanto di loro competenza.