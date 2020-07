Condividi Pin 1 Condivisioni

“Anche oggi registriamo un ottimo dato di afflusso”

Roma sceglie Fiumicino: “I dati degli afflussi sono ottimi”-

“Anche oggi registriamo un ottimo dato di afflusso. E vedendo le prenotazioni sarà la stesso anche domani. Possiamo dirlo con certezza, Roma ha scelto Fiumicino”.

Così Massimiliano Mazzuca, presidente dell’associazione Lungomare ed Esercenti di Fiumicino, che racchiude 60 tra ristoranti, stabilimenti ed esercizi commerciali di Fiumicino.





“Non si può certo fare il paragone con lo scorso anno, le regole del distanziamento sociale hanno ridotto per tutti entrate e introiti ma stiamo lavorando, soprattutto nei fine settimana – spiega Mazzuca -. Direi che per come si era prospettata possiamo dirci abbastanza fortunati. Fiumicino è una meta sempre più attrattiva per i romani. La nostra cucina è una tradizione che si tramanda di padre in figlio. I menù sono vari e spaziano fino a toccare l’innovazione. Le nostre attività sono sicure e le spiagge ampie e soddisfano ogni tipo di esigenza, la tranquillità per le famiglie e il divertimento in sicurezza per i ragazzi. Mancano naturalmente i turisti stranieri, un introito importante per noi. Ma siamo felici che Roma ci riconosca come propria meta. Qui a Fiumicino chiunque può soddisfare ogni suo desiderio”.