Roma, protestano e lanciano oggetti contro la Polizia: un arresto

Si erano assembrati a Campo de’ Fiori oltre il coprifuoco ed è intervenuta la Polizia per allontanarli

La Polizia è stata chiamata ieri notte dai residenti per via di un gruppo di ragazzi che si erano riuniti in piazza Santa Caterina della Rota.

I ragazzi tra schiamazzi e musica ad alto volume sono stati subito raggiunti dalle volanti e gli equipaggi hanno intimato loro lo scioglimento e l’allontanamento.

Alcuni ragazzi, pur allontanandosi, hanno protestato lanciando alcuni oggetti contro i poliziotti.

Gli agenti sono riusciti a bloccare uno di loro, un quindicenne, che, accompagnato presso gli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio, è stato denunciato in stato di libertà per Danneggiamento ai beni dello Stato, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Getto pericoloso di cose.

L’arresto

Il ragazzo è stato riaffidato ai genitori dopo essere stato anche sanzionato amministrativamente per violazione delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19 poiché trovato privo di mascherina ed oltre l’orario del “coprifuoco”.

Saranno valutate eventuali altre restrizioni personali al ragazzo, anche se minorenne, come stabilito dalle linee guida della Questura.

Nel frattempo, il commissariato competente sta cercando di identificare gli altri giovani appartenenti al gruppo.

I servizi disposti per monitorare la movida continueranno secondo nuovi schemi operativi, già dal prossimo week end, non escludendo anche l’impiego della polizia scientifica per monitorare e riprendere i soggetti responsabili di reati per addivenire alla immediata e più tempestiva identificazione.