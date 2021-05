Roma, picchia l’anziana madre e viene arrestato dai Carabinieri

Share Pin 0 Condivisioni

Un uomo romano di 55 anni è stato arrestato dai militari della Stazione Roma Bravetta

L’anziana donna, di 83 anni, ha chiesto aiuto al 112 e i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta si sono presentati nell’abitazione in cui conviveva col figlio 55enne.

I militari hanno trovato l’anziana con un’evidente ferita sanguinante alla testa.

Ai Carabinieri, la donna ha riferito che, poco prima, il figlio l’avrebbe aggredita senza un valido motivo, facendola cadere e sbattere sullo spigolo di un mobile.

L’uomo, affetto da disturbo dell’umore e in cura presso un centro di salute mentale fino all’anno 2019, è stato quindi rintracciato e bloccato.

I Carabinieri hanno accertato anche che episodi analoghi, con vessazioni e maltrattamenti nei confronti della madre, andavano avanti da qualche tempo, ma non erano mai stati denunciati in precedenza, né refertati da strutture sanitarie.

La vittima è stata trasportata con un’ambulanza al pronto soccorso del San Camillo – Forlanini dove si trova tuttora ricoverata in osservazione con prognosi da definire, ma non versa in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno portato il figlio in caserma, in attesa di condurlo in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.