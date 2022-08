Roma, persona cade in una buca: recuperata dai vigili del fuoco

Dalle ore 12 i Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso ad una persona caduta all’interno di una buca e intrappolata sotto terra

AGGIORNAMENO 20:00

Dopo quasi 8 ore si è concluso positivamente l’intervento per salvare una persona rimasta incastrata in una buca in Via Innocenzo XI a Roma.

L’uomo è stato estratto cosciente ed è stato affidato alle cure del 118.

Lavori di ristrutturazione o banda del buco?

Nel corso della giornata si sono susseguite varie informazioni in merito ai motivi dello scavo che hanno messo in pericolo l’uomo.

Secondo alcune agenzie di stampa si sarebbe trattato dell’appartenente ad una banda di scassinatori che avevano scavano il cunicolo per tentare di accedere ad una vicina agenzia di banca.

Questa notizia però sarebbe stata smentita dalla testata Roma Today che, dopo aver interpellato delle fonti investigative, sarebbe venuta a conoscenza che l’ipotesi di reato non sarebbe stata avvallata.

Si tratterebbe quindi di un cantiere per opere di ristrutturazione interna del palazzo. I Carabinieri ora dovranno stabilire se il cantiere fosse regolare e a norma.

—

AGGIORNAMENTO 17:10

Continuano le operazioni di soccorso della persona caduta in un tunnel durante le lavorazioni di uno scavo in Via Innocenzo XI a Roma.

Sul posto anche i Gruppi Operazioni Speciali dei Vigili del Fuoco.

—

Dalle ore 12 i Vigili del Fuoco stanno prestando soccorso ad una persona caduta all’interno di una buca e intrappolata sotto terra. All’intervento stanno collaborando la squadra dei Vigili del Fuoco 9A, SAF, USAR e il Carro Crolli. L’incidente è avvenuto in Via Innocenzo XI, 42 a Roma.

Le operazioni non sono ancora terminate. Sul posto si sono recati anche il Funzionario, il Capo Turno dei Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.