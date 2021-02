Share Pin 1 Condivisioni

È stato fermato dalla Guardia di Finanza durante un normale controllo di routine

Roma, nascondeva in auto un arsenale e droga da spacciare

Tre pistole semi-automatiche, munizioni, passamontagna e droga. È questo il bilancio di un’operazione di controllo della Guardia di Finanza di Roma.

L’arsenale era composto da due pistole con la matricola abrasa e da una terza che risultava rubata nel 2016 ad Ascoli Piceno, oltre a 220 proiettili di vario calibro e alla custodia per un fucile d’assalto.

A detenere l’arsenale, occultato a bordo della propria auto, un venticinquenne che è stato ovviamente denunciato per spaccio ricettazione e detenzione di armi da guerra.

La vettura era stata fermata dai baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego di Roma nel corso di un consueto pattugliamento.

Oltre alle armi, le Fiamme gialle, hanno rinvenuto 197 dosi di marijuana e cocaina, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Le armi, tutte in ottimo stato di conservazione e pronte per l’uso, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificarne l’eventuale impiego in azioni criminose.