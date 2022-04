Tragedia nel comune romano dove una turista tedesca ha perso la vita, il compagno accusa il 118 che non avrebbe saputo comunicare in inglese

Janna Gommelt, 25 anni, ha avuto un malore all’improvviso, così dichiara il suo compagno. I due stavano girando l’Europa in camper, ma a Focene il loro viaggio si è fermato. Il compagno, 34 anni, ha subito contattato i soccorsi, ma “il 118 non parlava inglese, c’è voluto tempo per trovare un operatore con cui potessimo parlare e i soccorsi sono arrivati troppo tardi”.

Roma: muore turista tedesca, il fidanzato “il 118 non parlava inglese”

Alla richiesta di pubblicare il contenuto della chiamata, la Regione Lazio ha risposto alle accuse: “Si desidera precisare che la telefonata di emergenza del giorno 20.01.2022 delle ore 15.39 è stata subito gestita correttamente in lingua inglese ed è stato geolocalizzato l’intervento con le coordinate di latitudine e longitudine. Attualmente il servizio del numero unico di emergenza dispone di traduzione in 16 lingue, compreso l’ucraino”.

Nonostante questo, però, l’ambulanza sarebbe arrivata 45 minuti dopo la chiamata. Questa discrepanza temporale ha portato la Procura di Civitavecchia ad aprire un fascicolo per istigazione al suicidio.

Il compagno, distrutto, ha anche confessato che: “Mi hanno interrogato per sei ore, utilizzando Google Translate. Non mi hanno fatto mai parlare con un medico o un infermiere per capire cosa fosse successo. Poi, alle 22.30, è arrivato il furgone che l’ha portata in obitorio. Ma io non so ancora le cause della morte di Janna e, se i soccorsi fossero stati più tempestivi, forse si sarebbe potuta salvare”.