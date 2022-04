“Putin manda qualcuno ad ammazzarlo”, “Di Maio con una spranga nel cervello”, “ti faranno fuori”, “verme lurido porco, appeso per le palle”, “crepa bastardo”, sono solo alcune delle minacce di morte al ministro degli esteri Luigi Di Maio

Il ministro Di Maio è stato bersagliato da decine di messaggi minatori sui social media e in varie chat telegram. La Farnesina stessa ha ricondiviso le frasi per denunciarne la gravità. Il ministro pentastellato ha condannato da subito le azioni di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Addirittura c’è chi è arrivato a chiedere l’internamento del politico nei gulag.

“Putin fallo ammazzare”, assurde minacce di morte a Di Maio

“Il ministro Di Maio è nuovamente oggetto di minacce di morte da parte di fanatici, di folli che si alimentano del clima di odio e orrore che la guerra porta con sé. Non basta però la semplice solidarietà: questi codardi vanno perseguiti e assicurati alla giustizia”. Scrive Giuseppe Conte, leader del M5S. “Al ministro Di Maio il mio sostegno e quello di tutto il MoVimento 5 Stelle: non ci faremo intimidire”.

“Massima solidarietà e vicinanza al nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per le gravi minacce di morte ricevute in diverse chat Telegram e social. Il fatto che Di Maio sia preso di mira è il frutto del lavoro che sta svolgendo in queste settimane per far prevalere la via diplomatica e per il cessate il fuoco. Nello stesso momento, però, il nostro ministro sta condannando fermamente l’aggressione russa schierandosi al fianco della popolazione ucraina. Dobbiamo far fronte comune per isolare chi semina morte e terrore. Saremo più forti di ogni minaccia” rincarano la dose tutti i membri del movimento.