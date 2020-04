Condividi Pin 0 Condivisioni

Sul posto quattro squadre più il funzionario di servizio. Intervento avvenuto alle ore 12.15 circa

Roma, intervento dei vigili del fuoco in Via Latina per l’incendio in un appartamento

Roma, intervento dei vigili del fuoco in Via Latina per l’incendio in un appartamento – Quattro squadre dei Vigili del Fuoco più il funzionario di servizio sono intervenute questa mattina alle ore 12.15 circa per incendio di appartamento avvenuto in Via Latina 94. L’ appartamento situato al pian terreno fa parte di uno stabile di 4 piani, a causa del denso fumo spigionato che ha coinvolto i piani soprastanti, veniva assicurato alle cure dei sanitari presenti sul posto un bambino. Lo stesso è stato trasportato presso l’Ospedale Gemelli. Sul posto per la viabilità e l’interdizione temporanea della via erano presenti Roma Capitale, e per quanto di loro competenza Carabinieri e Polizia di stato. Sulle cause sono in corso accertamenti.