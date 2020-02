Condividi Pin 0 Condivisioni

L’incendio è avvenuto alle 9,30 di questa mattina

Roma, incendio in via Galluzzi. Morta una donna di 80 anni-

Alle ore 9,30 all’incrocio tra Via Francesco Maria Galluzzi e Via Giovanni Stanchi due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio di un appartamento ubicato al piano quinto di un palazzo.

A seguito di quanto è deceduta una donna di 80 anni.

Presenti sul posto Polizia di Stato e 118 .

Nessun danno riportato agli appartamenti circostanti quello interessato.