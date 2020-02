Condividi Pin 207 Condivisioni

L’emozione di nonna Gina che ha commosso tutti

Di Giulia Simone

“Non ho parole per ringraziarvi”, le lacrime di nonna Gina a Quarto Grado-

Lacrime di gioia quelle di nonna Gina a Quarto Grado dopo la sentenza della Cassazione, avvenuta ieri venerdì 7 Febbraio.

“Siete dei grandi, non ho parole per ringraziarvi” comincia la nonna di Marco in lacrime, rivolgendosi allo studio .

“Non potete capire la giornata che abbiamo passato”.

Il giorno della sentenza, spiega, “Sono stata prima al cimitero e poi con mia sorella abbiamo aspettato minuto per minuto”.

“Non sapevamo niente fino all’uscita della notizia”

“Appena lo abbiamo saputo ci siamo abbracciati tutti quanti”.

“Voglio salutare Carmelo, vi voglio bene per quello che state facendo”.

Presente anche Carmelo Abbate, che in studio sottolinea: “Non poteva che finire così”

“Sono anni che dico che in quelle carte c’erano le prove della condanna per omicidio volontario”

Importante anche l’intervento di Alessandro Meluzzi:

“Una pagina confortante della giustizia italiana, che dimostra che tre gradi di giudizio sono una garanzia”.

“La sentenza della Cassazione però, ci dice anche che il processo si riapre dall’origine”

“Credo che la corte d’Appello e l’Assise di Roma potrà richiamare tutte le prove di una cattiva indagine in cui non sono mai stato convinto neppure dall’inizio “

“Non credo che il racconto dei fatti sia quello stato raccontato”



“Mi auguro che la giustizia non avrà soltanto un aspetto formale , ma anche sostanziale riguardo la ricostruzione de fatti”.