Interessato un lotto di terreno sul quale erano depositati materiali di risulta di diversa natura

Roma, incendio in Via Alberto Franchetti angolo con Via Antonio Lotti, intervengono i Vigili del Fuoco – E’ in corso un intervento dei Vigili del Fuoco in Via Alberto Franchetti angolo con Via Antonio Lotti, altezza vecchia fiera di Roma, per un vasto incendio che ha interessato un lotto di terreno sul quale erano depositati materiali di risulta di diversa natura. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute dal Distaccamento Eur e l’Autobotte AB 34, hanno provveduto ad estinguere l’incendio mettendosi inoltre a protezione di alcuni container poco distanti dall’incendio. Non risultano feriti o animali coinvolti.