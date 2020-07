Roma, in Piazza san Marco un grosso albero cade e si abbatte su un’auto in transito, illeso il conducente

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il fatto accaduto a pochi passi da Piazza Venezia. La pianta si è abbattuta su un’autovettura che in quel momento stava transitando. Sul posto i vigili del fuoco

La sala operativa del Comando Provinciale ha inviato presso Piazza San Marco a Roma alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco per la caduta di un grosso albero nei pressi del capolinea dei bus Atac. E’ intervenuta la squadra della Centrale (1a), il carro sollevamenti e l’autoscala (as1). La pianta si è abbattuta su un’autovettura che in quel momento stava transitando. Il conducente della stessa è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo ma dopo un controllo da parte dei sanitari del 118 veniva comunque trasportato all’ospedale San Giovanni in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale Roma Capitale ed il 118.