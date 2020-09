Share Pin 1 Condivisioni

Circa un milione di euro di investimenti tra risorse comunali e fondi regionali

Roma. In arrivo 328 nuovi autobus per l’apertura delle scuole –

Un milione di euro di investimenti per integrare e potenziare il trasporto pubblico della città di Roma in vista della ripresa delle scuole, tra risorse comunali e fondi regionali.

Lo ha annunciato l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese: “Roma Capitale è pronta a integrare e potenziare il servizio di trasporto pubblico di superficie per gli studenti, nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello regionale e dei criteri nazionali sul contrasto alla diffusione del Covid-19”.

La capienza massima dei bus sarà, come già stabilito, l’80% di quella massima permessa per ogni veicolo.

L’Amministrazione userà le risorse riconducibili al recupero dei chilometri non percorsi nel periodo pre-Covid dall’azienda di tpl periferico, che impiegherà fino a esaurimento, per poi utilizzare i fondi regionali aggiuntivi – come spiega l’Assessore – “tramite affidamenti coerenti con le nuove discipline d’appalto contenute nel decreto semplificazioni”.

Il 14 settembre, intanto Atac e Roma TPL torneranno all’attività piena prevista dal consueto orario invernale.

Nel frattempo, stanno per entrare in servizio altri 328 nuovi bus che si aggiungono ai 227 consegnati e già operativi dallo scorso anno nell’ambito del programma di rinnovo della flotta.

I servizi integrativi “necessari rispetto alle limitazioni di capienza normate dalla Regione Lazio, così come già accaduto nei mesi di maggio e giugno scorsi, verranno erogati mediante l’uso di mezzi privati, conclude Calabrese.