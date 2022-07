Roma e Provincia, Vigili del Fuoco impegnati in 100 interventi nelle ultime ore –

La Sala Operativa del Comando di Roma durante il turno notturno di ieri sera dalle ore 20.00 alle 08.00 ha dovuto far fronte a molteplici richieste di soccorso che hanno impegnato senza sosta le Squadre VVF di Roma e provincia, per una totale di circa 100 interventi.

Di rilievo: diversi incendi di sterpaglie, due incidenti stradali, uno in via Belmonte in Sabina dove è stata estratta una persona, mentre sul GRA corsia interna ingresso Bufalotta sono state estratte delle persone da una autovettura capovolta ed affidate alle cure del 118.

Si interveniva inoltre per un incendio Autobus/Atac che andava completamente distrutto in Via Walter Tobaci ed affidato all’Autorità Giudiziaria, mentre in Via Ardeatina all’interno di una proprietà privata, si riusciva a limitare l’incendio ad una sola autovettura che stava coinvolgendo tre ruspe un escavatore ed un camion, sul posto la Polizia di Roma Capitale per le indagini di P.G.

A Colonna si interveniva in Via Colle Sant’Andrea dove a causa di un incendio di sterpaglia andava a fuoco un manufatto abitativo con delle bombole di gpl all’interno. Si interveniva all’interno della città per diversi incendi di cassonetti.