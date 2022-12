Roma, doppio intervento nella notte: due ragazze perdono la vita in un incidente e va fuoco un bus Atac

Roma, doppio intervento nella notte: due ragazze perdono la vita in un incidente

Alle ore 01:20 circa di questa notte, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Anzio, è intervenuta in Via della Pineta per un’incidente stradale dove un auto è finita contro un albero. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere due ragazze ventenni decedute nell’impatto. Sul posto Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza.



Roma, doppio intervento nella notte: va fuoco un bus Atac

Alle ore 01:45 circa, la Sala Operativa del Comando VVF di Roma, ha inviato una squadra e un’autobotte in Via dei Monti di Pietralata per l’incendio di un Bus dell’Atac, alimentato a gasolio, mentre rientrava in deposito. Non ci sono stati feriti. Funzionario dei Vigili del Fuoco di turno e Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.